Çin’de gemi çeliğine yönelik talep 2022’de 12 milyon mt’u aştı, önümüzdeki yıllarda 12-13 milyon mt olacak

Cuma, 17 Şubat 2023 11:36:11 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği tarafından açıklanan verilere göre, 2022 yılında Çin’de gemi çeliği talebi ve üretimi önemli oranda arttı. Söz konusu yılda ülkenin gemi çeliği üretimi yıllık %22,4 artışla 12 milyon mt’u aşarak 2017’den bu yana ilk kez 10 milyon mt’un üzerine çıktı. Aynı yıl gemi levhasına yönelik talep yıllık %24,4 artışla 10,2 milyon mt olurken, gemi profili talebi yıllık %11,1 artışla 1 milyon mt ve diğer gemi çeliklerine yönelik talep yıllık %14,3 artışla 800.000 mt oldu.

Ayrıca, Çin’de gemi levhası üretimi, ülkede aylık ortalama levha üretiminin 1 milyon mt ile son yedi yıldaki en yüksek seviyesine ulaşmasıyla birlikte keskin bir şekilde yükseldi. 2022’de ülkenin toplam gemi levhası üretimi yıllık %31,2 artışla 11,91 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan CANSI, Çin’de gemi levhasına yönelik talebin önümüzdeki yıllarda yüksek seviyelerde seyrederek yıllık 12-13 milyon mt’a ulaşacağını öngörüyor.

Ancak demir cevheri, kok ve hurda dahil hammadde arzı yeterli seviyelerde olarak çelik fiyatlarına yönelik desteği zayıflatacağı için gemi levhası fiyatları önümüzdeki yıllarda yatay seyredecek. Öte yandan, gemi levhasına yönelik güçlü talep fiyatlarını destekleyecek ve bu nedenle fiyatlarda keskin bir düşüş görülmeyecek. Önümüzdeki yıllarda gemi levhası fiyatlarının belirli bir aralıkta dalgalanması bekleniyor.