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Çin’in gemi üretimi Ocak-Kasım döneminde %5,5 düştü

Çarşamba, 14 Aralık 2022 12:03:09 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Ocak-Kasım döneminde ülkenin toplam gemi üretimi yıllık %5,5 düşüşle 33,9 milyon dwt oldu.

Söz konusu dönemde, yeni gemi siparişleri yıllık %37,8 düşüşle 39,6 milyon dwt olurken, gemi üretim şirketlerinin siparişleri Kasım ayının sonunda yıllık %7,5 artışla 103,61 milyon dwt seviyesinde yer aldı.

Yılın Ocak-Kasım döneminde Çin’de gemi üretimi, yeni gemi sipariş tonajı ve siparişler, küresel piyasadaki toplam gemi üretiminin %45,5’ini, yeni gemi sipariş tonajının %53,1’ini ve siparişlerin %48,5’ini oluşturdu.

1$ = 6,9535 RMB


Etiketler: Çin Uzak Doğu Gemi İnşa Üretim 

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