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Çin’in gemi üretimi Ocak-Nisan döneminde %8,6 düştü

Cuma, 20 Mayıs 2022 10:48:48 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Ocak-Nisan döneminde ülkenin toplam gemi üretimi yıllık %8,6 düşüşle 11,71 milyon dwt oldu.

Söz konusu dönemde, yeni gemi siparişleri yıllık %44,8 düşüşle 15,39 milyon dwt olurken, gemi üretim şirketlerinin siparişleri Nisan ayının sonunda yıllık %21,7 artışla 102,47 milyon dwt seviyesinde yer aldı.

Bu yıl Çin’in ihracata yönelik gemi üretimi ise toplam üretimin %87,8’ini oluşturdu.

75 büyük gemi üretim şirketinin verilerine göre, yılın ilk dört ayında söz konusu gemi üretim şirketlerinin faaliyet geliri yıllık %5,8 artışla 77,2 milyar RMB (11,4 milyar $) olurken, net zararı ise 750 milyon RMB (110,3 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Çin’in toplam gemi üretimi küresel piyasadaki toplam gemi üretiminin %54,1’ini oluştururken, Çin’i %38,2 ile Güney Kore ve %4 ile Japonya takip etti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu gemi inşa üretim 

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