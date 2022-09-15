Çin’in gemi üretimi Ocak-Ağustos döneminde %8,9 düştü

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ülkenin toplam gemi üretimi yıllık %8,9 düşüşle 23,94 milyon dwt oldu.
Söz konusu dönemde, yeni gemi siparişleri yıllık %42,9 düşüşle 28,05 milyon dwt olurken, gemi üretim şirketlerinin siparişleri Ağustos ayının sonunda yıllık %11,5 artışla 102,03 milyon dwt seviyesinde yer aldı.
Bu yıl Çin’in ihracata yönelik gemi üretimi ise toplam üretimin %86,6’sını oluşturdu.
Ocak-Ağustos döneminde, Çin’in toplam gemi üretimi küresel piyasadaki toplam gemi üretiminin %50,6’sını oluşturdu.