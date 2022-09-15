﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in gemi üretimi Ocak-Ağustos döneminde %8,9 düştü

Perşembe, 15 Eylül 2022 11:01:42 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ülkenin toplam gemi üretimi yıllık %8,9 düşüşle 23,94 milyon dwt oldu.

Söz konusu dönemde, yeni gemi siparişleri yıllık %42,9 düşüşle 28,05 milyon dwt olurken, gemi üretim şirketlerinin siparişleri Ağustos ayının sonunda yıllık %11,5 artışla 102,03 milyon dwt seviyesinde yer aldı.

Bu yıl Çin’in ihracata yönelik gemi üretimi ise toplam üretimin %86,6’sını oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde, Çin’in toplam gemi üretimi küresel piyasadaki toplam gemi üretiminin %50,6’sını oluşturdu.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Gemi İnşa Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’in gemi üretimi Ocak-Temmuz döneminde %13,8 düştü

18 Ağu | Çelik Haberler

Çin’in gemi üretimi Ocak-Mayıs döneminde %15,3 düştü

16 Haz | Çelik Haberler

Çin’in gemi üretimi Ocak-Nisan döneminde %8,6 düştü

20 May | Çelik Haberler

Çin’in gemi üretimi birinci çeyrekte %39,8 arttı

20 Nis | Çelik Haberler

Çin’in gemi üretimi 2020’de %4,9 arttı, yeni gemi siparişleri ise %0,5 düştü

19 Oca | Çelik Haberler

Ocak-Ekim döneminde Çin’in gemi üretimi %3,6, yeni gemi siparişleri ise %6,6 düştü

19 Kas | Çelik Haberler

Ocak-Eylül döneminde Çin’in gemi üretimi %2,7, yeni gemi siparişleri ise %14 düştü

20 Eki | Çelik Haberler

Ocak-Ağustos döneminde Çin’in gemi üretimi %7,1, yeni gemi siparişleri ise %4,5 düştü

22 Eyl | Çelik Haberler

Ocak-Haziran döneminde Çin’in yeni gemi siparişleri %3,4 arttı, gemi üretimi ise %10,6 düştü

21 Tem | Çelik Haberler

Çin’in gemi üretimi Ocak-Mayıs döneminde %20 düştü

19 Haz | Çelik Haberler