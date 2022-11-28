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Çin’in gemi üretimi Ocak-Ekim döneminde %3,6 düştü

Pazartesi, 28 Kasım 2022 11:03:40 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde ülkenin toplam gemi üretimi yıllık %3,6 düşüşle 30,87 milyon dwt oldu.

Söz konusu dönemde, yeni gemi siparişleri yıllık %39,2 düşüşle 37,4 milyon dwt olurken, gemi üretim şirketlerinin siparişleri Ekim ayının sonunda yıllık %6,5 artışla 104,44 milyon dwt seviyesinde yer aldı.

Bu yıl Çin’in ihracata yönelik gemi üretimi ise toplam üretimin %84’ünü oluşturdu.

75 büyük gemi üretim şirketinin verilerine göre, yılın ilk on ayında söz konusu gemi üretim şirketlerinin faaliyet geliri yıllık %8,7 artışla 238,79 milyar RMB (33,4 milyar $) olurken, brüt kârı ise yıllık %24,2 artışla 3,75 milyar RMB (520 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Çin’in toplam gemi üretimi küresel piyasadaki toplam gemi üretiminin %45,8’ini oluştururken, Çin’i %31,1 ile Güney Kore ve %20,2 ile Japonya takip etti.

1$ = 7,1617 RMB


Etiketler: Çin Uzak Doğu Gemi İnşa Üretim 

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