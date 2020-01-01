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Çin’in gemi üretimi 2020’de %4,9 arttı, yeni gemi siparişleri ise %0,5 düştü

Söz konusu dönemde Çin’in yeni gemi siparişleri yıllık %0,5 düşüşle 28,93 milyon dwt olurken, artış hızı Ocak-Kasım döneminde ...

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