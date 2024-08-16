Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları Ocak-Temmuz döneminde %10,2 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın ilk yedi ayında %10,2 düşüşle 6,09 trilyon RMB (850 milyar $) seviyesinde yer aldı.
Aynı dönem Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %18,6 düşüşle 541,49 milyon m2 olarak kaydedildi.
Aynı dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %12,1 düşüş kaydederken, yeni alanlar yıllık %23,2 geriledi.
Temmuz ayında gayrimenkul geliştirme endeksi, Haziran ayında kaydedilen %92,11’e kıyasla %92,22’ye yükseldi.