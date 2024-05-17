Çin gayrimenkul sektöründeki düşüş hızlansa da yeni açıklanan önlemler görünümü iyileştirdi

Cuma, 17 Mayıs 2024 09:21:52 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın ilk dört ayında, birinci çeyrekte kaydedilen yıllık %9,5 düşüşe kıyasla daha hızlı bir şekilde %9,8 gerileyerek 3,09 trilyon RMB (440 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Aynı dönem Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %20,2 düşüşle 292,52 milyon metrekare olarak kaydedildi. B düşüş de Ocak-Mart döneminde %19,4 olan düşüşe kıyasla daha fazla oldu.

Aynı dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %10,8 düşüş kaydederken yeni alanlar yıllık %25,6 geriledi.

Nisan ayında gayrimenkul geliştirme endeksi, Mart ayında kaydedilen %92,07’ye kıyasla %92,02’ye geriledi.

Ancak bu hafta Çin konut sektörünün görünümü iyileşti. Bugün Çin yerel basınında çıkan haberlere göre Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkan Yardımcısı Tao Ling, merkez bankasının 21 kuruma düşük faizli kredi sağlayacağını açıkladı. Böylece tamamlanmış fakat satılmamış ticari binalar makul fiyatlarla satın alınabilecek ve bu da uygun fiyatlı konut planını destekleyecek. Bu hamlenin kaç adet konutu kapsadığı veya hangi süre zarfı için geçerli olduğu gibi detaylar paylaşılmasa da birçok piyasa oyuncusu bu gelişmenin piyasa görünümünü olumlu yönde değiştireceğini düşünüyor.

Ayrıca, ayrı bir önlem olarak banka, ipotek faiz oranlarının ve minimum peşinat tutarının düşürülmesi dahil olmak üzere uygun fiyatlı konut alımlarını desteklemek için 300 milyar RMB'lik (41,5 milyar $) finansman ayıracak. Çinli bir tüccar SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, "Konut sektörüne yönelik izlenen politikalar çelik piyasasının görünümünü desteklemeye devam ediyor ve bugün vadeli çelik fiyatlarında artış kaydedildi. Günlük inşaat demiri ticaret hacmi ise 150.000 mt civarında," dedi. Başka bir Çinli kaynak ise, "Şu anda söz konusu gelişmeler çelik sektörünü destekleyebileceği için beklentilerimiz daha iyimser. Yine de kısa vadede spot piyasada değişiklik beklemiyoruz,” şeklinde konuştu.