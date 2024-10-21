Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları Ocak-Eylül döneminde %10,1 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın ilk dokuz ayında %10,1 düşüşle 7,87 trilyon RMB (1,1 trilyon $) seviyesinde yer aldı.
Aynı dönem Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %17,1 düşüşle 702,84 milyon m2 olarak kaydedildi.
Aynı dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %12,7 düşüş kaydederken, yeni alanlar yıllık %22,4 geriledi.
Eylül ayında gayrimenkul geliştirme endeksi, Ağustos ayında kaydedilen %92,35’ten %92,41’e yükseldi.