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Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları Ocak-Eylül döneminde %10,1 düştü

Pazartesi, 21 Ekim 2024 09:20:12 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın ilk dokuz ayında %10,1 düşüşle 7,87 trilyon RMB (1,1 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Aynı dönem Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %17,1 düşüşle 702,84 milyon m2 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %12,7 düşüş kaydederken, yeni alanlar yıllık %22,4 geriledi.

Eylül ayında gayrimenkul geliştirme endeksi, Ağustos ayında kaydedilen %92,35’ten %92,41’e yükseldi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Yatırım 

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