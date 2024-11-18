Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları Ocak-Ekim döneminde %10,3 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın ilk on ayında %10,3 düşüşle 8,63 trilyon RMB (1,2 trilyon $) seviyesinde yer aldı.
Aynı dönem Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %15,8 düşüşle 779,3 milyon m2 olarak kaydedildi.
Aynı dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %12,4 düşüş kaydederken, yeni alanlar yıllık %22,6 geriledi.
Ekim ayında gayrimenkul geliştirme endeksi, Eylül ayında kaydedilen %92,41’den %92,49’a yükseldi.
1$ = 7,1907 RMB