Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları Ocak-Ağustos döneminde %10,2 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın ilk sekiz ayında %10,2 düşüşle 6,93 trilyon RMB (850 milyar $) seviyesinde yer aldı.
Aynı dönem Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %18 düşüşle 606,02 milyon m2 olarak kaydedildi.
Aynı dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %12 düşüş kaydederken, yeni alanlar yıllık %22,5 geriledi.
Ağustos ayında gayrimenkul geliştirme endeksi, Temmuz ayında kaydedilen %92,22’ye kıyasla %92,35’e yükseldi.