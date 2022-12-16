﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in emlak sektörü yatırımları Ocak-Kasım döneminde %9,8 düştü

Cuma, 16 Aralık 2022 10:52:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %9,8 düşüşle 12,38 trilyon RMB (1,8 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %23,3 düşüşle 12,12 milyar m2 olarak kaydedildi.

Çin’deki inşaat faaliyetleri Ocak-Kasım döneminde yıllık bazda %6,5 geriledi. Öte yandan, söz konusu dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam yeni alan yıllık %38,9 düşüş kaydetti.

Kasım ayında gayrimenkul geliştirme endeksi, Ekim ayında kaydedilen %94,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen %100,57’ye kıyasla %94,42’ye gerileyerek, emlak sektöründeki performansın zayıf olduğunu gösterdi.

Öte yandan Çin hükümeti emlak sektöründeki inşaat faaliyetlerini ve satışları canlandıracak politikalar yayımladı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Kasım döneminde %5,3 arttı

16 Ara | Çelik Haberler

Çin’in kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Ekim döneminde %9,5 arttı

23 Kas | Çelik Haberler

Çin’in emlak sektörü yatırımları Ocak-Ekim döneminde %8,8 düştü

16 Kas | Çelik Haberler

Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Ekim döneminde %5,8 arttı

16 Kas | Çelik Haberler

Çin’in emlak sektörü yatırımları Ocak-Eylül döneminde %8 düştü

25 Eki | Çelik Haberler

Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Eylül döneminde %5,9 arttı

25 Eki | Çelik Haberler

Çin tarımsal ve kırsal bölgelerin altyapı inşasına yönelik yatırımları artırma planını açıkladı

19 Eki | Çelik Haberler

Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Eylül döneminde %6,9 düşüşle 475 milyar RMB oldu

19 Eki | Çelik Haberler

Çin’in ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımları Ocak-Ağustos döneminde %6,6 arttı

28 Eyl | Çelik Haberler

Çin altyapı inşaatını hızlandırmaya devam ediyor

20 Eyl | Çelik Haberler