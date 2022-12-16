Çin’in emlak sektörü yatırımları Ocak-Kasım döneminde %9,8 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %9,8 düşüşle 12,38 trilyon RMB (1,8 trilyon $) seviyesinde yer aldı.
Aynı dönemde Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %23,3 düşüşle 12,12 milyar m2 olarak kaydedildi.
Çin’deki inşaat faaliyetleri Ocak-Kasım döneminde yıllık bazda %6,5 geriledi. Öte yandan, söz konusu dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam yeni alan yıllık %38,9 düşüş kaydetti.
Kasım ayında gayrimenkul geliştirme endeksi, Ekim ayında kaydedilen %94,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen %100,57’ye kıyasla %94,42’ye gerileyerek, emlak sektöründeki performansın zayıf olduğunu gösterdi.
Öte yandan Çin hükümeti emlak sektöründeki inşaat faaliyetlerini ve satışları canlandıracak politikalar yayımladı.