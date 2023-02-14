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Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak’ta %4,8 düşüşle 37,9 milyar RMB oldu

Salı, 14 Şubat 2023 10:47:16 (GMT+3)   |   Şanghay
       

China Railway Corporation tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak ayında demir yollarındaki toplam sabit varlık yatırımları yıllık %4,8 düşüşle 37,9 milyar RMB (5,6 milyar $) seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, 2022 yılında söz konusu yatırımlar 2013’ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Ocak ayındaki Çin Yeni Yılı tatili inşaat faaliyetlerini olumsuz etkiledi.

2023 yılında Çin’de 2.500 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı dahil toplam 3.000 kilometrelik yeni demir yolu hattının faaliyete geçmesi bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Yatırım 

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