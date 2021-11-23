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Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Ekim döneminde %6,7 düştü

Salı, 23 Kasım 2021 11:28:28 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal Demir Yolu İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin demir yollarındaki toplam sabit varlık yatırımları, bu yılın Ocak-Ekim döneminde, yıllık %6,7 düşüşle 5,67 trilyon RMB (887 milyar $) oldu.

1$ = 6,3929 RMB


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  yatırım  |  benzer haberler »


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