Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Ekim döneminde %6,7 düştü
Salı, 23 Kasım 2021 11:28:28 (GMT+3)
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Şanghay
Çin Ulusal Demir Yolu İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin demir yollarındaki toplam sabit varlık yatırımları, bu yılın Ocak-Ekim döneminde, yıllık %6,7 düşüşle 5,67 trilyon RMB (887 milyar $) oldu.
1$ = 6,3929 RMB
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