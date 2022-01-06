Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları 2021 yılında 748,9 milyar RMB oldu

Perşembe, 06 Ocak 2022 11:22:05 (GMT+3) | Şanghay

China Railway Corporation tarafından yapılan açıklamaya göre, demir yollarındaki toplam sabit varlık yatırımları 2021 yılında 748,9 milyar RMB (117,4 milyar $) seviyesinde yer alırken, demir yollarının uzunluğu 40.000 kilometreyi geçti.

Aynı yıl içerisinde, yeni inşa edilen raylı taşıma sisteminin uzunluğunun, 2.168 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 4.208 kilometreye çıkmasıyla birlikte yıllık hedef tamamlanmış oldu.

2021 yılının sonu itibarıyla, raylı taşıma sisteminin uzunluğu, 40.000 kilometreden fazlası yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 150.000 kilometreyi aştı.