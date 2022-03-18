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Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Şubat döneminde %7,5 arttı

Cuma, 18 Mart 2022 14:44:52 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin demir cevheri üretimi Ocak-Şubat döneminde yıllık %7,5 artışla 155,76 milyon mt seviyesinde yer aldı.

İthal demir cevheri fiyatları Şubat ayında önce arttı, daha sonra ise düşüş gösterdi. Buna göre, 10 Şubat tarihinde 153$/mt CFR ile en yüksek seviyesinde yer alan ithal demir cevheri fiyatları, 17 Şubat tarihinde en düşük seviyesini 130$/mt CFR ile kaydetti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Ocak-Şubat döneminde Çin’in demir cevheri ithalatı yıllık bazda neredeyse sabit kalarak 181 milyon mt oldu.


Etiketler: demir cevheri  hammaddeler  Çin  Uzak Doğu  madencilik  üretim 

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