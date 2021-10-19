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Çin’in çelik sac ve levha ihracatı Eylül ayında %54,1 arttı

Salı, 19 Ekim 2021 12:12:54 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in çelik sac ve levha ihracatı bu yılın Eylül ayında aylık %0,57 düşüşle ve yıllık %54,1 artışla 3,46 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Çin’den dış piyasalara verilen sıcak sac fiyatları, vadeli sıcak sac fiyatlarındaki düşüş ve piyasa oyuncularının, piyasaya yönelik olumsuz beklentileri nedeniyle aşağı yönlü hareket etti. Çelik sac ve levha ihracatındaki artış, Ağustos ayına kıyasla 11,8 puan daha yavaş oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında, ülkenin çelik sac ve levha ihracatı yıllık %46,9 artışla 35,94 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artış, Ağustos ayında kaydedilene kıyasla 0,7 puan daha hızlı oldu.


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