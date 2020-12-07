Çin’in çelik ithalatı Kasım ayında düşmeye devam etti

Pazartesi, 07 Aralık 2020 16:07:42 (GMT+3) | Şanghay

Bu yılın Kasım ayında, Çin’in nihai mamul ithalatı aylık %4,04 düşüş ve yıllık %77,9 artış göstererek 1,85 milyon mt oldu. SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, söz konusu ithalat Ekim ayında aylık %33 göstermişti. Uluslararası fiyatlar ile yerel fiyatlar arasındaki fark daraldığı için, düşüş grafiği devam etti.

Ekim ayında Çin, yarı mamul dahil olmak üzere ülkenin iç sevkiyatları yaklaşık 3,6 milyon mt seviyesinde yer alırken, ihracatı 4 milyon mt’un hafifçe üstünde olduğu için net çelik ithalatçısı statüsünü kaybetti. Çin’in bu yılın sonuna kadar net çelik ihracatçısı olması bekleniyor.

Ocak-Kasım döneminde, Çin’in nihai mamul ithalatı yıllık %74,3 artışla 18,56 milyon mt olurken, bu artış yılın ilk on ayında kaydedilen artışa kıyasla 0,4 puan yüksek oldu.