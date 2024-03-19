Çin’in çelik sac ve levha ihracatı Ocak-Kasım döneminde %49,7 arttı

Salı, 19 Mart 2024 10:18:00 (GMT+3) | Şanghay

Ocak-Şubat döneminde Çin’in çelik sac ve levha ihracatı yıllık %49,7 artışla 11,08 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Artış, Çin çıkışlı Q235 kalite sıcak rulo sac fiyatlarının ortalama 520$/mt FOB’a ulaştığı ve Ocak sevkiyatlı kontratların yapıldığı Ekim ayında Çinli satıcıların güçlü satışlar yapmalarından kaynaklandı. Şubat ayında sevkiyatlar iyi bir performans gösterse de daha az iş günü olması nedeniyle daha zayıf kaldı.

Yalnızca Şubat ayında, Çin’in çelik sac ve levha ihracatı aylık %2,7 düşüş ve yıllık %32 artışla 5,12 milyon mt oldu.

Bu yılın Mart ayında dış piyasalara verilen fiyatların Ekim ayında kaydedilen en düşük seviyelere yaklaştığı düşünüldüğünde Nisan-Mayıs aylarında sevkiyat tonajlarının iyi bir seviyede yer alması bekleniyor.