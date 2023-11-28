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Baosteel’in çelik ihracatı 2023 yılında 5 milyon mt’u geçecek

Salı, 28 Kasım 2023 15:37:07 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çinli başlıca çelik üreticisi Baosteel, şirketin Güneydoğu Asya, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Orta Amerika ve Güney Amerika piyasalarında artan varlığı sayesinde 2023 yılında çelik ihracatının 5 milyon mt’u geçeceğini duyurdu.

Baosteel piyasaya ilk giriş yaptığında yıllık üretimin %10’unu ihracata ayırmaya ve ürün kalitesini, teknolojik araçları, kullanıcı hizmetlerini ve piyasa rekabetçiliğini karar vermişti.

Baosteel yılın ilk dokuz ayında yıllık %5,5 artışla 39,8 milyon mt ham çelik üretti. Şirketin yılın tamamı için ham çelik üretimi 50 milyon mt’un biraz üzerine çıkabilir. Baosteel, Çin’deki en büyük çelik üreticisi olan Baowu Group’un bir parçası.

Baosteel uzun vadede yıllık çelik ihracatını 10 milyon mt’a çıkarmayı planladığını ifade etti.

Çin’in nihai mamul ihracatı yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %34,8 artışla 74,7 milyon mt oldu.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri Baosteel  

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