﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in çelik ihracatındaki düşüş yılın ilk yarısında yavaşlarken, ithalattaki düşüş hızlandı

Perşembe, 14 Temmuz 2022 11:44:39 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yılın Haziran ayında, Çin’in nihai mamul ihracatı aylık %2,6 düşüş fakat yıllık %17 artışla 7,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ihracatı, Mayıs ayındaki keskin artışın ardından hafifçe geriledi ancak önümüzdeki aylarda zayıf yerel talep nedeniyle nispeten güçlü olması bekleniyor.

Bu yılın ilk altı ayında, Çin yıllık %10,5 düşüşle 33,46 milyon mt nihai mamul ihraç etti. Yıllık bazda düşüş kaydedilmiş olsa da, düşüş oranı yılın ilk beş ayında kaydedilen %16,2’lik gerilemeye kıyasla daha yavaş oldu.

Haziran ayında, Çin’in nihai mamul ithalatı ise aylık %1,86 ve yıllık %36,72 düşüşle 791.000 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yıl ülkenin nihai mamul ithalatı istikrarlı bir şekilde düşüyor. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, Çin’in nihai mamul ithalatı yıllık %21,5 düşüşle 5,77 milyon mt olurken, düşüş oranı Ocak-Mayıs döneminde kaydedilen %8,3’e kıyasla daha yüksek oldu.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Hebei eyaletinin Tek Kuşak Tek Yol ülkelerine çelik ihracatının değeri Mayıs’ta %23,6 arttı

07 Tem | Çelik Haberler

Çin’in yarı mamul ithalatı Mayıs ayında 400.000 mt’un altına indi

22 Haz | Çelik Haberler

Çin’in Tayvan, Hindistan ve Vietnam’a paslanmaz çelik ihracatı Mayıs ayında arttı

22 Haz | Çelik Haberler

Çin’in çelik sac ve levha ihracatı Mayıs’ta %50’den fazla arttı, Ocak-Mayıs döneminde düştü

20 Haz | Çelik Haberler

Çin’in çelik çubuk ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %44,3 düştü

20 Haz | Çelik Haberler

Çin’in çelik ihracatı Mayıs ayında %55,9 arttı, ithalatı azaldı

09 Haz | Çelik Haberler

Çin Nisan ayında 25.400 mt geri dönüştürülebilir çelik ithal etti

24 May | Çelik Haberler

Çin’in demir cevheri ithalatı Ocak-Nisan döneminde %7,1 düştü

09 May | Çelik Haberler

Çin’in çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %29,2 düştü

09 May | Çelik Haberler

Çin’in koklaşabilir taş kömürü ithalatı birinci çeyrekte %8,94 arttı

26 Nis | Çelik Haberler