Çin’in çelik ihracatındaki düşüş yılın ilk yarısında yavaşlarken, ithalattaki düşüş hızlandı

Perşembe, 14 Temmuz 2022 11:44:39 (GMT+3) | Şanghay

Bu yılın Haziran ayında, Çin’in nihai mamul ihracatı aylık %2,6 düşüş fakat yıllık %17 artışla 7,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ihracatı, Mayıs ayındaki keskin artışın ardından hafifçe geriledi ancak önümüzdeki aylarda zayıf yerel talep nedeniyle nispeten güçlü olması bekleniyor.

Bu yılın ilk altı ayında, Çin yıllık %10,5 düşüşle 33,46 milyon mt nihai mamul ihraç etti. Yıllık bazda düşüş kaydedilmiş olsa da, düşüş oranı yılın ilk beş ayında kaydedilen %16,2’lik gerilemeye kıyasla daha yavaş oldu.

Haziran ayında, Çin’in nihai mamul ithalatı ise aylık %1,86 ve yıllık %36,72 düşüşle 791.000 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yıl ülkenin nihai mamul ithalatı istikrarlı bir şekilde düşüyor. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, Çin’in nihai mamul ithalatı yıllık %21,5 düşüşle 5,77 milyon mt olurken, düşüş oranı Ocak-Mayıs döneminde kaydedilen %8,3’e kıyasla daha yüksek oldu.