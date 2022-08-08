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Çin’in çelik ihracatı Temmuz’da aylık bazda azaldı, yıllık bazda hala artışta

Pazartesi, 08 Ağustos 2022 14:11:52 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yılın Temmuz ayında, Çin’in nihai mamul ihracatı yıllık %17,7 artış ve aylık %11,7 düşüşle 6,67 milyon mt seviyesinde yer aldı. Aylık bazdaki düşüş, Covid-19 salgını ve Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş sonucu geciken siparişlerin Haziran ayında teslim edilmesiyle nispeten yüksek bir seviye kaydedilmesi nedeniyle gerçekleşti.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ülkenin nihai mamul ihracatı yıllık %6,9 düşerek 40,07 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Düşüş hızı ise yılın ilk yarısında kaydedilen %10,5’e göre daha yavaş oldu.

Temmuz ayında Çin’in nihai mamul ithalatı yıllık %24,9 ve aylık %0,25 düşüşle 789.000 mt seviyesinde yer alırken, bu yılın ilk yedi ayında yıllık %21,9 düşerek 6,56 milyon mt oldu.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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