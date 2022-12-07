Çin'in çelik ihracatı Kasım'da %28,2 arttı, Ocak-Kasım döneminde yükselişe geçti

Çarşamba, 07 Aralık 2022 12:05:12 (GMT+3) | Şanghay

Çin Gümrük İdaresi tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Kasım ayında Çin yıllık %28,2 ve aylık %7,8 artışla 5,59 milyon mt nihai mamul ihracatı gerçekleştirdi. Geleneksel yükseliş dönemi olan Eylül ve Ekim aylarında yerel talepte kaydedilen beklenmedik yavaşlama, Çinli üreticilerin özellikle Kasım sevkiyatlı ihracat satışlarını artırmasına neden oldu, bu da üreticilerin yerel satışlarındaki düşüşleri kısmen dengeledi.

Sonuç olarak bu yılın ilk 11 ayında Çin yıllık %0,4 artışla 61,95 milyon mt nihai mamul ihraç etti. Çin'in çelik ihracatı yılın ilk 10 ayında kaydedilen yıllık %1,8'lik düşüşün ardından artışa geçti.

Çin'in nihai mamul ithalatı yıllık %47 ve aylık %2,6 düşüşle 752.000 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ülkenin nihai mamul ithalatı yıllık %25,6 düşüşle 9,87 milyon mt oldu.

Kaynaklar ve piyasa analistleri önümüzdeki yıl ülkenin ihracat hacimlerinin aynı kalmasını veya hafifçe artmasını beklerken, ithalatın düşük seviyelerde seyredeceğini tahmin ediyor.