Çin’in demir cevheri ithalatı 2024’ün ilk çeyreğinde %5,5 arttı

Pazartesi, 15 Nisan 2024 11:25:55 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in demir cevheri ithalatı bu yılın Ocak-Mart döneminde yıllık %5,5 artışla 310,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çin yalnızca Mart ayında aylık %3,3 ve yıllık %0,5 artışla 100,72 milyon mt demir cevheri ithal etti.

Mart ayında ithal demir cevheri fiyatları önce aşağı yönlü hareketli hareket ederken 4 Nisan tarihinden itibaren talebin güçlenmesiyle toparlandı.

Piyasa analistleri, Mart ayında çelik üreticilerinin demir cevheri talebinin güçlenmesiyle ithalatın artacağının beklendiğini ancak ithal demir cevheri talebinin zayıf kalmasının fiyatları olumsuz etkilediğini ifade etti.