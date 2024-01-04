Çin’de uzun vadeli yerel koklaşabilir taş kömürü fiyatları ilk çeyrekte beklentilerden daha hızlı arttı

Perşembe, 04 Ocak 2024 13:40:49 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal Konseyine bağlı Vergi Komisyonu, Çin’in 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren koklaşabilir taş kömürü için %3’lük ithalat vergisi uygulayacağını duyurdu. Bu vergi, Çin’de yılın ilk çeyreği için belirlenen uzun vadeli yerel koklaşabilir taş kömürü fiyatlarında çeşitli artışlara neden oldu. Birçok bölgede uzun vadeli koklaşabilir taş kömürü fiyatları geçtiğimiz yılın son çeyreğine kıyasla 200 RMB/mt (28$/mt) artış göstererek piyasa oyuncularının beklentilerinin üzerine çıktı.

Madenlerde yapılan güvenlik incelemeleri ve çevreyi koruma adına alınan üretim kısıtlama kararlarının 2023 yılı sonunda üretimin düşmesine neden olduğu düşünülüyor. Bununla birlikte koklaşabilir taş kömürü ithalatının düşmesi fiyatları destekledi.

Ancak Çinli çelik üreticileri, hala ithal piyasadaki fiyatların altında kalan uzun vadeli koklaşabilir taş kömürü fiyatlarında yapılan artışın ardından uzun süreli tedarik kontratları imzalamaya devam edebilir. Bununla birlikte piyasa oyuncuları Çin’de düzenlenecek Yeni Yıl tatili öncesinde son kullanıcı sektörler ve tüccarlar bir miktar alım yapacağı için talebin koklaşabilir taş kömürü fiyatlarını desteklemesini bekliyor.