Çin’de su kaynaklarını korumaya yönelik inşası devam eden projelere yapılan yatırım 1 trilyon RMB’yi geçti

Çin’de su kaynaklarını korumaya yönelik inşası devam eden projelere yapılan yatırımların 1 trilyon RMB (160 milyar $) seviyesini geçtiği belirtildi.
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Çin hükümetinin su kaynaklarını korumaya yönelik hayata geçirilmesi planlanan 150 projeden 67’sine onay verdiği ve 62’sinin inşasına başlandığı öğrenildi.
Çin Su Kaynakları Bakanı Li Guoying hükümetin içme suyu şebekesinin inşaatını hızlandıracağını ve içme suyu dağıtım projesine bağlı güzergahlardaki ek projelerin yüksek kaliteli olarak geliştirilmesini teşvik edeceğini dile getirdi.