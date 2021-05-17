Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Nisan döneminde %19,9 arttı

Pazartesi, 17 Mayıs 2021 15:41:33 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Nisan döneminde, Çin’de sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) yıllık %19,9 artışla 14,38 trilyon RMB (2,24 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde sabit varlık yatırımları, 2019 yılının Ocak-Nisan dönemine kıyasla ise %8 artmış oldu.

Bu yılın ilk dört ayında ülkede altyapıya yapılan sabit varlık yatırımları %18,4 artarak, bu yılın ilk üç ayındaki artışa kıyasla 11,3 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu dönemde madencilik ve imalat sektörü yatırımları sırasıyla yıllık %13 ve %23,8 arttı. Bu artış, yılın ilk üç ayındaki yatırımlara kıyasla madencilik sektöründe %7,8 ve imalat sektöründe %6 daha yavaş oldu.

1$ = 6,4307 RMB