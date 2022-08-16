Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Temmuz döneminde %5,7 arttı

Salı, 16 Ağustos 2022 10:59:09 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %5,7 artışla 31,98 trilyon RMB (4,72 trilyon $) seviyesinde yer aldı. Yalnızca Temmuz ayında sabit varlık yatırımları aylık %0,16 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %7,4 artış kaydetti.

Aynı dönemde, madencilik ve imalat sektörlerine yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %8,3 ve %9,9 arttı.