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Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Temmuz döneminde %5,7 arttı

Salı, 16 Ağustos 2022 10:59:09 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %5,7 artışla 31,98 trilyon RMB (4,72 trilyon $) seviyesinde yer aldı. Yalnızca Temmuz ayında sabit varlık yatırımları aylık %0,16 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %7,4 artış kaydetti.

Aynı dönemde, madencilik ve imalat sektörlerine yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %8,3 ve %9,9 arttı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Yatırım 

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