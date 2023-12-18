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Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Kasım döneminde %2,9 arttı

Pazartesi, 18 Aralık 2023 10:18:43 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %2,9 artışla 46,08 trilyon RMB (6,5 trilyon $) seviyesinde yer aldı. Yalnızca Kasım ayında sabit varlık yatırımları aylık %0,26 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %5,8 yükselirken madencilik ve imalat sektörlerine yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %1,3 ve yıllık %6,3 artış gösterdi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Yatırım 

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