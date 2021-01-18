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Çin’de sabit varlık yatırımları 2020’de %2,9’a ulaştı

Pazartesi, 18 Ocak 2021 14:25:56 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, 2020 yılında, Çin’de sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) yıllık %2,9 artışla 51,89 trilyon RMB (8 trilyon $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde sabit varlık yatırımları, Ocak-Kasım dönemindeki artış hızına kıyasla 0,3 puan daha yüksek oldu.

Söz konusu yılda ülkede altyapıya yapılan sabit varlık yatırımları %0,9 artarak, yılın Ocak-Kasım dönemindeki artış hızına kıyasla 0,1 puan daha düşük oldu ve bu da altyapıya yapılan yatırımın soğuk havaya bağlı olarak düştüğünü gösterdi. 2020’de Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları, Ocak-Kasım dönemindeki %6,8’lik artışa kıyasla, %7 yükseldi.

2020 yılında Çin'in madencilik ve imalat sektörü yatırımları sırasıyla yıllık %14,1 ve %2,2 düşüş gösterdi. Bu düşüşler, yılın ilk on bir ayında kaydedilen düşüş oranlarına kıyasla sırasıyla 4,9 puan daha yüksek ve 1,3 puan daha yavaş oldu.


Etiketler: Çin  yatırım  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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