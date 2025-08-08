Çin’de ekskavatör satışları 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde %17,8 arttı

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Temmuz ayında Çin’de ekskavatör satışları yıllık %25,2 artışla 17.138 adet oldu. Bu kapsamda, iç piyasaya yıllık yaklaşık %17,2 artışla 7.306 adet ve ihracat pazarlarına yıllık %31,9 artışla 9.832 adet satış gerçekleştirildi.

Ocak-Temmuz döneminde ise Çin’de ekskavatör satışları yıllık %17,8 artışla 137.658 adet oldu. Bu kapsamda, iç piyasaya yıllık yaklaşık %22,3 artışla 72.943 adet ve ihracat pazarlarına yıllık %13 artışla 64.715 adet satış yapıldı.