Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde %13,9 düştü

Salı, 21 Ekim 2025 09:54:29 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın ilk dokuz ayında %13,9 düşüşle 6,77 trilyon RMB (950 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Aynı dönem Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %5,5 düşüşle 658,35 milyon m2 olarak kaydedildi. 

İnşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %9,4 düşüş kaydederken, yeni alanlar yıllık %18,9 geriledi.

Eylül ayında gayrimenkul geliştirme endeksi, Ağustos ayında kaydedilen %93,05’ten %92,78’e indi.


