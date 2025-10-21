Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları 2025 yılı Eylül ayında %0,7 geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun yayımladığı verilere göre ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde bu yılın Eylül ayında birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının aylık %0,3 düştüğü, yıllık bazda ise %0,2 arttığı gözlendi. Söz konusu düşüş Ağustos ayında kaydedilen seviyeye kıyasla 0,2 puan daha hızlı, 2024 yılının Eylül ayına göre ise 0,2 puan daha yavaştı.

Söz konusu ayda, ikinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları yıllık %5 düştü. Bu düşüş bir önceki ay kaydedilene kıyasla 0,2 puan daha yavaş oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %5,7 gerilerken, söz konusu düşüş Ağustos ayında kaydedilen seviyeye kıyasla 0,3 puan daha yavaştı.