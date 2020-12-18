Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Kasım ayında 26 sabit varlık yatırımı yapıldığını doğruladı

Cuma, 18 Aralık 2020 15:45:00 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) Sözcüsü Meng Wei, Kasım ayında çoğunlukla ulaşım, bilgilendirme ve enerji sektörlerinde olmak üzere, toplam 370,4 milyar RMB (57 milyar $) değerinde 26 adet sabit varlık yatırımı yapıldığını doğruladı.

Bununla birlikte, Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi, Çin’in 2021-2025 döneminde altyapıya yapılan sabit varlık yatırımları 1,06 trilyon RMB (160 milyar $) seviyesine ulaşacağı için, bilgi ve iletişim teknolojileri endüstrisinin güçlü bir gelişme kaydedeceğini öngördü. Söz konusu yatırımın, söz konusu dönemde altyapıya yapılacak toplam yatırımın %10’unu oluşturarak, bilgi ve iletişim teknolojileri endüstrisini geliştirmesi bekleniyor.