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Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Kasım ayında 26 sabit varlık yatırımı yapıldığını doğruladı

Cuma, 18 Aralık 2020 15:45:00 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) Sözcüsü Meng Wei, Kasım ayında çoğunlukla ulaşım, bilgilendirme ve enerji sektörlerinde olmak üzere, toplam 370,4 milyar RMB (57 milyar $) değerinde 26 adet sabit varlık yatırımı yapıldığını doğruladı.

Bununla birlikte, Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi, Çin’in 2021-2025 döneminde altyapıya yapılan sabit varlık yatırımları 1,06 trilyon RMB (160 milyar $) seviyesine ulaşacağı için, bilgi ve iletişim teknolojileri endüstrisinin güçlü bir gelişme kaydedeceğini öngördü. Söz konusu yatırımın, söz konusu dönemde altyapıya yapılacak toplam yatırımın %10’unu oluşturarak, bilgi ve iletişim teknolojileri endüstrisini geliştirmesi bekleniyor.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  yatırım  |  benzer haberler »


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