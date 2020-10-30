Çin Ocak-Eylül döneminde kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımı hedefine ulaştı

Cuma, 30 Ekim 2020 14:03:29 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulaştırma Bakanlığı (MOT) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin’deki kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları, yılın ilk sekiz ayında kaydedilen artış hızından 0,6 puan daha düşük olarak yıllık %12,8 artışla 1,88 trilyon RMB (280 milyar $) oldu. Bununla birlikte, aynı dönemde Çin’deki kara ve su yollarındaki sabit varlık yatırımları tüm yıl için hedeflenen 1,8 trilyon RMB’lik (260 milyar $) yatırım değerine ulaştı.

Söz konusu dönemde, Çin'de yol tesislerinin inşaatında sabit varlık yatırımı yıllık %12,8 artışla 1,78 trilyon RMB (260 milyar $), iç nehir tesislerinin inşaatında sabit varlık yatırımı yıllık %9 artışla 46,05 milyar RMB (6,85 milyar $) ve kıyı tesislerinin inşaatında sabit varlık yatırımı yıllık %18,4 artışla 43,74 milyar RMB (6,5 milyar $) olarak gerçekleşti.

1$ = 6,7232 RMB