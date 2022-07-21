Çin eski ev aletlerini yenileriyle değiştirmek için ülke genelinde bir program başlatacak

Perşembe, 21 Temmuz 2022 12:11:37 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Sheng Qiuping, dün yaptığı açıklamada eski ev aletlerini yenileriyle değiştirmek ve kırsal bölgelerde ev aletleri satışını desteklemek adına ülke genelinde bir program başlatılacağını açıkladı. Qiuping’e göre Çin’de geleneksel tüketim, tüketimi destekleme ve ekonomik istikrarı sürdürme konusunda önemli bir rol oynayan otomobil ve ev aletleri satışları ile restoranlar tarafından destekleniyor.

Qiuping, tüketim beklentilerini yönlendirmek, tüketici güvenini artırmak ve tüketimdeki istikrarlı iyileşmeye yeni bir canlılık getirmek amacıyla Çin Ticaret Bakanlığı’nın 2022 Uluslararası Tüketim Sezonu organizasyonunu Covid-19 salgınına yönelik önlemleri sıkı bir şekilde uygulayarak gerçekleştireceğini ifade etti.