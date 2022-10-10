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Çin otomotiv sektörü tüketim endeksi Eylül ayında %92,1 oldu

Pazartesi, 10 Ekim 2022 12:14:34 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil Satıcıları Birliği (CADA) tarafından yapılan açıklamada, bu yılın Eylül ayında ülkenin otomotiv sektörü tüketim endeksinin, Ağustos ayında kaydedilene kıyasla 2,8 puan artışla %92,1 seviyesinde yer aldığı belirtildi.

Devlet Vergilendirme İdaresi tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yaklaşık 3,55 milyon adet araç hükümetin alım vergisi indiriminden faydalandı.

Ağustos sonu itibarıyla, satılan araçların %60’ı söz konusu vergi indiriminden yararlandı. Çin’de araç satışlarının Ekim ayında artmaya devam etmesi bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv Tüketim 

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