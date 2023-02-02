﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in paslanmaz ham çelik üretimi 2022’de %2,02 düştü

Perşembe, 02 Şubat 2023 11:01:01 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Özel Kalite Çelik Üreticileri Birliği Paslanmaz Çelik Konseyi (CSSC) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin paslanmaz ham çelik üretimi 2022’de yıllık 659.000 mt veya %2,02 düşüşle 31,98 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu yılda ülkenin görünür paslanmaz çelik tüketimi ise yıllık %1,22 düşüşle 27,57 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2022 yılında Çin yıllık %12,21 artışla 3,29 milyon mt paslanmaz çelik ithal ederken, yıllık %2,03 artışla 4,55 milyon mt ihracat gerçekleştirdi.

CSSC’ye göre, Çin’in ekonomik yapılanma düzenlemesi altyapı, dekorasyon, asansörler, ev eşyaları ve akaryakıtlı otomobiller dahil olmak üzere başlıca paslanmaz çelik tüketim alanlarında gerilemeye yol açtı ve 2022’de ülkenin görünür paslanmaz çelik tüketimi azaldı.


Etiketler: Ham Çelik Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Üretim Tüketim 

Benzer Haber ve Analizler

Taigang Stainless Steel’in net kârı yılın ilk yarısında %57,5 düştü

25 Ağu | Çelik Haberler

Jiangsu eyaletinin enerji tüketimine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle POSCO paslanmaz çelik üretimine ara verdi

29 Eyl | Çelik Haberler

TISCO 2021’de 15,05 milyon mt ham çelik üretmeyi planlıyor

17 Mar | Çelik Haberler

Çin’in görünür paslanmaz çelik tüketimi yılın ilk yarısında %2,27 düştü

30 Tem | Çelik Haberler

Çin’in paslanmaz ham çelik üretimi ilk çeyrekte %19,38 arttı

10 May | Çelik Haberler

Küresel paslanmaz çelik üretimi ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre %15,1 arttı

10 Eki | Çelik Haberler

Avrupa’nın paslanmaz ham çelik üretimi ocak-ekim döneminde %3 azaldı

27 Oca | Çelik Haberler

Çin’de paslanmaz ham çelik üretimi ocak-eylül döneminde hafifçe arttı

16 Kas | Çelik Haberler

Avrupa’nın paslanmaz ham çelik üretimi ocak-temmuz döneminde %5 azaldı

26 Eki | Çelik Haberler

Avrupa’nın paslanmaz ham çelik üretimi ocak-mayıs döneminde %6 azaldı

18 Ağu | Çelik Haberler