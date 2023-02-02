Çin’in paslanmaz ham çelik üretimi 2022’de %2,02 düştü

Perşembe, 02 Şubat 2023 11:01:01 (GMT+3) | Şanghay

Çin Özel Kalite Çelik Üreticileri Birliği Paslanmaz Çelik Konseyi (CSSC) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin paslanmaz ham çelik üretimi 2022’de yıllık 659.000 mt veya %2,02 düşüşle 31,98 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu yılda ülkenin görünür paslanmaz çelik tüketimi ise yıllık %1,22 düşüşle 27,57 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2022 yılında Çin yıllık %12,21 artışla 3,29 milyon mt paslanmaz çelik ithal ederken, yıllık %2,03 artışla 4,55 milyon mt ihracat gerçekleştirdi.

CSSC’ye göre, Çin’in ekonomik yapılanma düzenlemesi altyapı, dekorasyon, asansörler, ev eşyaları ve akaryakıtlı otomobiller dahil olmak üzere başlıca paslanmaz çelik tüketim alanlarında gerilemeye yol açtı ve 2022’de ülkenin görünür paslanmaz çelik tüketimi azaldı.