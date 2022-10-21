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Çin’in paslanmaz çelik tüketiminin 2022’de %2,3 düşmesi bekleniyor

Cuma, 21 Ekim 2022 14:59:55 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Dünya Paslanmaz Çelik Birliği tarafından yayımlanan rapora göre, Çin’de paslanmaz çelik tüketiminin 2022 yılında yıllık %2,3 düşüş göstermesi bekleniyor. Söz konusu düşüş 2008 yılından bu yana kaydedilen ilk yıllık bazda düşüş olacak. 2021 yılında Çin’in görünür paslanmaz çelik tüketimi 26,10 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

2023 yılı için ise ülkenin paslanmaz çelik tüketimine ilişkin görünüm olumluyken, pandeminin ve uluslararası piyasadaki oynaklığın etkisi nedeniyle belirsizlik devam ediyor.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Çin Uzak Doğu Tüketim 

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