CISA: Çin’in ham çelik tüketimi 2035’e kadar 820 milyon mt’a düşecek

Salı, 19 Aralık 2023 15:11:27 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği’nin (CISA) Başkanı He Wenbo, Şanghay’da düzenlenen bir konferansta Çin’in çelik tüketiminin zirveyi gördüğünü ve bundan sonra düşmeye başlayacağını belirtti. He Wenbo, 2025 yılında nihai mamul tüketimi, ham çelik tüketimi ve ham çelik üretiminin sırasıyla 870 milyon mt, 910 milyon mt ve 950 milyon mt seviyelerinde kaydedilmesini beklediklerini ifade etti.

Çin’in ham çelik tüketimi ve üretiminin 2030 yılında her biri 50 milyon mt düşerek sırasıyla 860 milyon mt ve 900 milyon mt seviyelerinde yer alacağı düşünülüyor. 2035 yılına kadar bu rakamlar 820 milyon mt ve 850 milyon mt’a düşecek, nihai mamul tüketimi ise 80 milyon mt düşerek 790 milyon mt’da yer alacak.

He Wenbo, güncel verilere göre Çin’in ham çelik ve nihai mamul üretiminin 2023 yılında yıllık bazda artış göstereceğini belirtti. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde Çin’in ham çelik ve nihai mamul üretimi %1,5 ve %5,7 artışla 952 milyon mt ve 1,25 milyar mt seviyelerinde kaydedilmişti.

Piyasa uzmanları Çin’in ham çelik tüketiminin 2024 yılında yıllık %0,2 gibi hafif bir artışla 944,6 milyon mt’a çıkmasını bekliyor. Ancak ham çelik arzı 2024 yılında çelik üreticilerinin ne kadar kâr edeceğini ve çelik fiyatlarını belirleyecek. CISA, kârı artırmak için Çinli çelik üreticilerinden piyasaya sağladıkları çelik arzını düşürmelerini istiyor.