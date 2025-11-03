 |  Giriş 
NMDC Limited’in demir cevheri üretimi 2025 yılı Ekim ayında %5 arttı

Pazartesi, 03 Kasım 2025 10:48:24 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan hükümeti, BIS (Hindistan Standartlar Bürosu) sertifikasına sahip olmayan belirli paslanmaz çelik ürünlerin ithalatına yönelik kısıtlamaları 31 Aralık 2025’e kadar geçici olarak askıya aldığını açıkladı. Yerel piyasada paslanmaz çelik arzının yetersiz kalması üzerine alınan kararla iç piyasadaki arz sorununun hafifletilmesi ve alt sektörlerde üretim sürekliliği sağlanması amaçlanıyor.

Hindistan’da devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited’in demir cevheri üretimi bu yılın Ekim ayında yıllık %5 artışla 4,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda şirketin demir cevheri satışları ise yıllık %3 düşüşle 3,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2025-26 mali yılının Nisan-Ekim döneminde toplam kümülatif demir cevheri üretiminin bir önceki mali yılın aynı dönemine göre %23 artışla yaklaşık 26,5 milyon mt olduğu tahmin ediliyor. 


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

