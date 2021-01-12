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Çin 8,8 milyar $ değerindeki Xiong’an-Xinzhou yüksek hızlı demir yolu projesini onayladı

Salı, 12 Ocak 2021 17:16:30 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, yeni hatlar, depolama alanları ve araç depolama yolları dahil olmak üzere, 57,24 milyar RMB (8,8 milyar $) toplam yatırımla Xiong’an Yeni Bölgesi’nden Xinzhou’ya gidecek yüksek hızlı demir yolu için fizibilite çalışma raporunu onayladığını duyurdu. Demir yolu hattının tam uzunluğu, bir yedek istasyon dahil 12 tren istasyonu ile 342 kilometre olacak.


Etiketler: Uzak Doğu  yatırım  Çin  |  benzer haberler »


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