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Chubu Steel Plate üretime devam ediyor

Çarşamba, 02 Nisan 2025 15:04:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli çelik üreticisi Chubu Steel Plate, 21 Ocak tarihinde Nagoya tesisinde gerçekleşen kazanın ardından durdurduğu çelik üretimine yeniden başladığını açıkladı.

Üretici, tesisteki ekipmanlar ve yapılar tadil edildiği ve gerekli önlemler alındığı için çelik üretimine devam etmek adına ilgili onayların alındığını bildirdi.

Chubu Steel Plate, kazanın ardından üretim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına bağlı olarak 2024-2025 mali yılı için mali tahminlerini aşağı yönlü revize etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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