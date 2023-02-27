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Çemtaş’ın net kârı ve satış geliri 2022’de arttı

Pazartesi, 27 Şubat 2023 14:28:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çemtaş) 2022 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Yılın tamamında Çemtaş, 2021 yılında kaydedilen 403,32 milyon TL net kâra kıyasla 954,43 milyon TL net kâr açıkladı. Aynı dönemde şirketin satış geliri yıllık %118,9 artışla 3,31 milyar TL olurken, faaliyet kârı ise bir önceki yıl kaydedilen 481,69 milyon TL’ye kıyasla artış göstererek 1,01 milyar TL seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Çemtaş’ın kütük üretimi yıllık %12,3 düşüşle 158.509 mt olurken, haddelenmiş çelik üretimi yıllık %13,3 düşüşle 144.361 mt oldu.

2022 yılında şirketin iç piyasaya yaptığı satışlar önceki yıla göre %0,5 artarak 106.799 mt olurken, ihracat satışları ise yıllık %17,8 düşüşle 40.621 mt seviyesine geriledi.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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