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Çemtaş yeni denge çubuğu hattında deneme üretimine başladı

Perşembe, 01 Nisan 2021 14:03:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş, MAN şirketi için yeni denge çubuğu üretim hattının montajının tamamlandığını ve deneme üretiminin başladığını açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Çemtaş, MAN şirketi için mevcut denge çubuğu üretim hattında geçtiğimiz yıl Temmuz ayı sonu itibarıyla seri üretime başlayacağını açıklamıştı.

Öte yandan şirket, Mercedez Benz için de denge çubuğu üretmek amacıyla bir üretim hattına sahip.

Çemtaş’ın çelikhanesi yıllık 193.204 mt ve haddehanesi yıllık 207.360 mt üretim kapasitesine sahipken, şirketin yıllık denge çubuğu üretim kapasitesi ise 4.547 mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  |  benzer haberler »


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