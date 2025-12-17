Çemtaş vasıflı çubuk tesisini yeniliyor

Alman mühendislik şirketi Kocks, Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Çemtaş) vasıflı çubuk üretim faaliyetlerini yenilemeyi hedefleyen program kapsamında redüksiyon ve boyutlama imkanı sağlayan bir bitirme tezgahı için sipariş verdiğini açıkladı. Kocks, söz konusu ekipmanın 2026 yılında devreye alınmasının planlandığını ifade etti.

Çemtaş yeni bitirme tezgahının devreye alınmasıyla birlikte 15 ila 100 mm çapında düz çubuklar üretebilecek ve zorlu nihai kullanım alanlarına uygun tolerans seviyeleri ile yüksek yüzey kalitesi elde edebilecek.

KOCKS’a göre tedarik kapsamı yalnızca mekanik ekipmanla sınırlı kalmayıp tezgah ve yardımcı ekipman ayarlarının otomatik olarak yapılmasını sağlayan gelişmiş uzaktan kontrol sistemini de içeriyor.