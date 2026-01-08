 |  Giriş 
Vietnamlı Hoa Phat 2025 yılı Aralık ayında 34 yıl sonra ilk kez rekor inşaat demiri satışı gerçekleştirdi

Perşembe, 08 Ocak 2026 10:53:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, 2025 yılının Aralık ayı ve tamamına ilişkin satış sonuçlarını açıkladı.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında şirket, yıllık %52 artışla toplam 585.000 mt inşaat demiri ve yüksek kaliteli çelik satışı gerçekleştirdi. Söz konusu tonajın 525.000 mt’unu inşaat demiri, 60.000 mt’unu yüksek kaliteli çelik oluşturdu.

Hoa Phat Steel’ın tüm birimleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla güçlü büyüme kaydetti. Özellikle güney bölgesinde satış tonajı 2024 yılı Aralık ayının iki katına çıkarak 100.000 mt’un üzerine ulaştı. Söz konusu seviye, Hoa Phat’ın bu pazarda bugüne kadar ulaştığı en yüksek inşaat demiri satışı olarak kaydedildi. Aralık ayındaki yüksek satış tonajı; otoyol ve havalimanı gibi kamu yatırım projelerinde inşaat hızının artması, sivil piyasadaki elverişli talep koşulları ile son dönemde dağıtım ağının güçlendirilmesi ve güney bölgesinde satışların genişletilmesine yönelik stratejinin etkisiyle gerçekleşti.

2025 yılında ise Hoa Phat’ın inşaat demiri ve yüksek kaliteli çelik satışları yıllık %8 artışla toplam 4,85 milyon mt’a ulaştı. Söz konusu seviye 2025 için belirlenen hedefi aştı. Güney pazarı, yıllık %24 artışla yaklaşık 900.000 mt ile satışların önemli bir bölümünü oluşturdu. Hoa Phat’ın Vietnam çelik pazarındaki payı %36’nın üzerine çıkarak şirketin ülkedeki lider konumunu pekiştirdi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Hoa Phat, Dung Quat’ta ray ve vasıflı çelik üretim tesisi kurmaya yönelik projeyi hızla hayata geçirirken, ilk ürünlerin 2027 yılında piyasaya sunulması hedefleniyor.


