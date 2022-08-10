Çelik üreticileri doğrudan indirgeme süreçlerinde düşük kaliteli demir cevheri kullanımını araştırıyor

Çarşamba, 10 Ağustos 2022 12:35:38 (GMT+3) | İstanbul

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü’nün bir raporuna göre, kısıtlı yüksek kaliteli demir cevheri arzı küresel piyasada doğrudan indirgenmiş demir üretiminin artırılmasına yönelik planları zorlaştıracağından, bazı çelik üreticileri doğrudan indirgeme süreçlerinde düşük kaliteli demir cevheri kullanımını mümkün kılmak ve metalürjik kömür kullanılmayan düşük emisyonlu çelik üretim teknolojisinin genişletilmesine yardımcı olmak için yeni teknoloji kombinasyonlarını araştırıyor. Doğrudan indirgenmiş demir teknolojisi yüksek fırınlara kıyasla en az %67 tenörlü olmak üzere yüksek kaliteli demir cevherine ihtiyaç duyuyor.

Almanya merkezli Thyssenkrupp, batık ark ocağında eritmeyi içeren yeni bir çelik üretim süreci planlıyor. Şirketin planına göre 2045 yılına kadar dört yüksek fırın yeni doğrudan indirgenmiş demir-batık ark ocağı teknolojileriyle değiştirilecek. Söz konusu üretim şekli Thyssenkrupp’un doğrudan indirgeme süreçlerinde yüksek fırın kalite pelet kullanmasını sağlayacak.

Küresel çelik devi ArcelorMittal de doğrudan indirgenmiş demir-batık ark ocağı teknolojisini araştırıyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Mart ayında şirket Dunkirk tesisinde indirgeyici olarak hidrojen kullanan bu teknoloji kombinasyonunu incelemek için Fransa merkezli Air Liquide ile bir mutabakat anlaşması imzalamıştı.

Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope düşük kaliteli demir cevheri kullanımını sağlamak için bir doğrudan indirgenmiş demir-eritme-yüksek fırın çelik üretim rotasını araştırıyor. İtalya merkezli Tenova ise düşük kalite yüksek fırın üretimli pelet kullanarak doğrudan indirgenmiş demir üretmek için yeni teknoloji geliştiriyor.

Enstitü, bu alternatif çelik teknolojilerinin doğrudan indirgenmiş demir cevheri talebinin bir kısmını yüksek fırın kalite pelet ve toz cevhere kaydırarak doğrudan indirgenmiş demir cevheri arzı üzerindeki baskıyı azaltabileceğini bildirdi.