Kısıtlı yüksek kalite demir cevheri arzı karbonsuz üretim planlarını yavaşlatabilir

Çarşamba, 29 Haziran 2022 17:48:39 (GMT+3) | İstanbul

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü’nün bir raporuna göre, çelik üreticileri 2050 yılına kadar karbonsuz üretim hedefine ulaşmak için kömür tüketen yüksek fırın üretiminden yeşil hidrojen bazlı doğrudan indirgenmiş demir üretimine geçiş yapmalı. Doğrudan indirgenmiş demir teknolojisi yüksek fırınlara kıyasla, en az %67 tenörlü olmak üzere, daha yüksek kalite demir cevherine ihtiyaç duyuyor. Ancak kısıtlı yüksek kaliteli demir cevheri arzı küresel doğrudan indirgenmiş demir üretiminin genişletilmesine ve dolayısıyla çelik sektörünün karbondan arındırılmasına yönelik planları zorlaştıracak.

Rapora göre, “Yüksek fırın üretimi dünya çelik üretiminin çoğunluğunu oluşturduğundan, demir cevheri madenleri düşük kaliteli - yüksek fırın kalitesinde - demir cevheri üretimine odaklanmaya devam ediyor.”

Yüksek kaliteli demir cevheri maden rezervi ise az, ancak doğrudan indirgenmiş demir üretiminde kullanılan cevher arzındaki sıkıntıları hafifletmek için manyetit madenciliği gibi madencilik seçenekleri mevcut. Manyetit demir cevheri, işleme, demir cevheri konsantresi ve doğrudan indirgenmiş demir üretiminde kullanılan pelet üretimine daha uygun. Mevcut demir cevherinin doğrudan indirgenmiş demir üretiminde kullanılmak üzere zenginleştirilmesi de bir seçenek.

Öte yandan, Almanya merkezli Thyssenkrupp yüksek fırınlarını 2025 yılından itibaren doğrudan indirgenmiş tesislerle değiştirmeye başlamayı planlarken, Lüksemburg merkezli ArcelorMittal ve Avustralya merkezli BlueScope doğrudan indirgeme süreçlerinde yüksek fırın kalite demir cevherinin kullanılmasını sağlayacak yöntemleri araştırıyor.