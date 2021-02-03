Çelik Dış Ticaret Derneği hammadde piyasalarını ve Çin yeni yılı tatili sonrası beklentileri konuştu

Çarşamba, 03 Şubat 2021 12:48:53 (GMT+3) | İstanbul

Çelik Dış Ticaret Derneği’nin 2 Şubat tarihinde online olarak gerçekleştirdiği Söz Sizde – Çelik Sohbetleri toplantısında hammadde piyasasındaki son durum ve Çin yeni yıl tatili sonrası piyasa beklentileri tartışıldı.

Dernek Başkanı Namık Ekinci’nin açılış konuşmasının ardından, 2020 yılında Türkiye’nin 36 milyon mt sıvı çelik ürettiğini söyleyen Metkim Metal Limited Kurucu Ortağı Osman Türeyyen, Türkiye’nin ağırlıklı olarak AB’den olmak üzere 35-36 ülkeden hurda ithalatı gerçekleştirdiğini belirtti. Türkiye, Çin’de artan hurda talebine rağmen en büyük hurda ithalatçısı olmaya devam ediyor. Osman Türeyyen, Çin’in 2021 yılının ikinci çeyreğine kadar Türkiye’nin hurda ithalatına bir etkisi olacağını düşünmüyor, ancak uzun vadede hurda ithalatında Çin’in Türkiye’nin en büyük rakibi haline geleceğini belirtti. Pandemi nedeniyle duran alımların hurda fiyatlarını düşürdüğünü söyleyen Türeyyen, Türkiye’nin dengeyi sağlamak adına hurda üretimini artırmayı teşvik etmesi ve orta ile uzun vadede Türkiye çelik sektörünün yapısal durumu hakkında çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Mitsui Bussan Commodities Ltd.’nin İcra Direktörü İbrahim Ulusal, genellikle Çin yeni yıl tatilinden önce cevher fiyatlarında artış beklentisi olduğunu, ancak fiyatların, piyasa beklentileri, Çin’de azalan satışlar ve hava şartlarından etkilenerek düştüğünü belirtti. Çinli üreticilerin üretim maliyetlerinin yüksek olduğunu söyleyen Ulusal, vadeli piyasada fiyatların daha da düşmesi yönünde beklentiler bulunduğunu belirtti. Demir cevheri fiyatlarının 122$/mt seviyesine gelmesi bekleniyor.

Hangzhou CIEC Group Orta Doğu Genel Müdürü Hüseyin Ocakçı, Çin’de ihracata uygulanan %13 oranındaki teşvikin revize edileceğini söyledi. Teşvik iptalinin arkasında yatan mantığın Çin’in ihracat piyasasına ayırdığı tonajı düşürmek olarak gözüktüğünü söyleyen Ocakçı, asıl amacın hammadde üzerinde baskı yaratmak olduğunu belirtti. Bu baskı, cevher ve koklaşabilir taş kömürü ithalatında düşüşe neden olacak. Öte yandan, Hüseyin Ocakçı ticaretin yönünün değiştiğini ifade etti.

Çin’in kısa vadede Türkiye için bir tehdit olduğunu ifade eden Ametsco Ltd. Firma Sahibi Tayfun Şentürk, Çin yeni yıl tatilinin ardından demir cevheri fiyatlarının daha fazla düşebileceğini belirtti. Tayfun Şentürk, Çin’in politikası, Türkiye iç piyasasının durumu ve Avrupa ile ABD’de uygulanan kotalar ile antidamping oranlarının çelik fiyatlarının belirlenmesinde başlıca rol oynayacağını söyledi. Çin’in İsrail’e yaptığı düşük fiyatlı filmaşin satışlarının ardından, İsrailli alıcıların Türkiye çıkışlı ürün fiyatlarına sıcak bakmadığını da ekledi.

Galex Steel International Genel Müdürü Görkem Bolaca, önceliği iç piyasa olan Çin’in ihracatının devam edeceği, ancak kısıtlanacağını belirtti. Çin yeni yıl tatilinden sonra piyasada baskı olacağını ifade etti.

Hurda fiyatlarının beklenenden daha sert düştüğünü söyleyen Ege Çelik’ten Mete Bülent Adalı, fiyat seviyelerinin 380$/mt’a gerileyebileceğini ifade etti. Talebin ötelendiğini ancak Şubat ayının sonunda normal seviyeye geleceğini söyleyen Adalı, mamul fiyatlarında düzeltme yapılacağını, fiyatlar belirli bir noktaya geldiğinde piyasanın da normal seyrine geçeceğini belirtti.

Sami Soybaş Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Soybaş da fiyatlarda düzeltmeler yapılacağını, fiyatlarda Çin’in belirleyici olacağını belirtti. Vakaların azalmasıyla ötelenmiş talebin ortaya çıkacağını söyleyen Soybaş, bu yıl fiyatların yüksek seyredebileceğini ifade etti.